A magyar fogyasztókat – közvetett módon – nemcsak a háborús és a szankciós infláció sújtja, hanem a tranzitdíj ukránok általi többszöri emelése is. Jelen pillanatban ugyanis az orosz Transznyefty és az Ukrantransnafta megállapodásán múlik a Magyarországra érkező orosz olaj vezetékdíja, amelyet az elmúlt időszakban több alkalommal is megnöveltek, csak a tavalyi évben 51 százalékos volt a tranzitdíj drágulása, idén pedig további áremelés várható - számol be róla a Magyar Nemzet.

