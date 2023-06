Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője szerint nem új keletű dolog, hogy

a Momentum Magyarország érdekeivel ellentétesen lobbizik Brüsszelben, ahogy politikai tevékenységük egészét is azzal kezdték, hogy elgáncsolták hazánk olimpiai pályázatát.

– EP-képviselőik minden, hazánkat elítélő határozatot automatikusan megszavaznak vagy akár előterjesztőként is részt vesznek azok kidolgozásában, mint legutóbb Cseh Katalin, aki a nemrégiben a hazánkba érkező EP-delegációnak is tagja volt, noha egy uniós pénzekkel kapcsolatos csalási ügynek is érintettje. Ezzel a Momentum szerves része annak a brüsszeli struktúrának, amely most – miként azt korábban Vera Jourová is kifejtette – elsősorban a háborúval kapcsolatos békepárti álláspontja miatt támadja Magyarországot – mondta az elemző.