Szalai Piroska szernt az ellenzéki párt úgy állítja be az inflációt és az élelmiszer-inflációt is, mintha egész évben maradna a mostani magas érték, egyúttal az euró bevezetése mellett kampányolnak. Azt is hangoztatják, hogy Magyarországon az infláció csak az euró bevezetésével fékezhető meg.

A valóság az, hogy tavaly éves átlagban mindhárom balti országban nagyobb volt a fogyasztói áremelkedés, mint hazánkban, annak ellenére hogy mindhárom ország eurót használ évek óta. Nem az euró bevezetése csökkenti az inflációt

- hangsúlyozza a szakember, aki arra is felhívja a figyelmet:

a DK szerint nálunk a legmagasabbak az energiaárak, ezzel ellentétben az energiaköltségek továbbra is hazánkban a legalacsonyabbak.

Az alaposabb elemzés alapján tehát egyértelművé válik: nem érdemes bedőlni a hangosan és sokszor ismételt állításoknak, legyünk kíváncsiak a számok hátterére is! - jegyzi meg Szalai Piroska.

