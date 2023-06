A házelnök a HírTV Napi aktuális című műsorában azt mondta, Magyarországnak ki kell tartania a békepárti álláspontja mellett. Kövér László emlékeztetett: ha úgy lenne, ahogy Karácsony Gergely mondja, vagyis ha valóban háborúban állnánk Oroszországgal, az sokkal nagyobb veszteséget okozna, mint amit most kell elszenvedni a kormány jelenlegi nemzetközi politikájért.

Gerhardt Máté felvetésére, hogy miért nincs a békepártiságban egyfajta nemzeti konszenzus, az Országgyűlés elnöke kifejtette, ezek a politikusok bár azt állítják, hogy ők is a nemzet részei, meg a nemzet érdekeit képviselik, valójában nem. Ezek megvásárolt, kitartott emberek. Hát a dollárbaloldalról nem véletlenül beszélünk immáron hónapok óta, de most már azt hiszem, hogy nem is szégyellik, ha egyáltalán ilyen szégyenérzet valaha volt bennük, tehát nem is szégyellik, hogy gyakorlatilag külső zsoldban állnak, és nem aszerint politizálnak, hogy szerintük mi lenne a magyar emberek érdeke (...) még az ellenzéki szimpatizánsok jelentős része is a kormány álláspontját vallja a béke kérdésében, és nem pedig az ellenzék álláspontját, hanem a külső megbízóiknak próbálnak megfelelni azért, hogy a jövőben is megkapják ezeket a dollármilliókat, és úgy látjuk, hogy erre van készség és hajlandóság a Nyugaton.