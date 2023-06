A támogatók jellemzően külföldi szervezetek: a Foundation for Democracy and Pluralism nevű NGO – melyet a Soros Györggyel, Bajnai Gordonnal és Dobrev Klárával egy körbe tartozó Daniel Sachs alapított – a Partizán Youtube-csatornát is támogatta. Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa (OSF) szintén a partnereik között van, csakúgy, mint a spekuláns szervezetei által támogatott további szervezetek, így a Civitates és a Sigrid Rausing Trust. A további partnereik a CREDITEXPRESS Group, a FRITT ORD, az Internews, a Real Reporting Foundation és a Rockefeller Brothers Fund.