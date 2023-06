Szilágyi Péter a rendezvényen mondott beszédében örömtelinek nevezte, hogy a búcsúra látogatók száma évről évre növekszik, megjegyezve: megrendezését 2016 óta a Nemzetpolitikai Államtitkárság is rendszeresen támogatja. Bejelentette: idén ősszel a magyar kormány támogatásával megkezdődik a Növénytemplom teljeskörű felújítása is. „Mindez újabb bizonyítéka az itt élő magyarság életerejének és tenni akarásának” – mutatott rá a helyettes államtitkár. Kijelentette: jelképes, s üzenete van annak, hogy most ugyanazon a helyen tartják a búcsút, ahol Szent-László egy soha ki nem száradó forrást fakasztott.

A mi dolgunk a továbbiakban csupán annyi, hogy tegyünk azért, hogy magyarságunk forrása soha ki ne fogyjon, és soha ki ne száradjon

– tette hozzá Szilágyi Péter.