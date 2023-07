David Pressman Pride-pikniket szervezett zugligeti rezidenciáján, amelyet a Pride hónap apropóján szervezett. A rendezvényen egyébként a 444 újságírói is jelen voltak, s mint írják, a legnépesebb a Cseh Katalin által vezetett momentumos kontingens volt, de Arató Gergelyt, Tordai Bencét és Szabó Tímeát is ki lehetett szúrni a tömegben. Ott volt a vendégek között Steiner Kristóf és Lakatos Márk is. Rajtuk kívül Pottyondy Edina is jelen volt, de a frissen megbírságolt Líra-csoport kreatív igazgatója, Nyáry Krisztián is feltűnt a vendégek között.

Teljesen nyilvánvalóvá vált azonban, hogy most, amikor Magyarországon a vezetők új törvényeket hoznak a gyermekek védelmére, amikor könyveket fóliáznak le, amikor könyvesboltokat könyvek bemutatásáért bírságolnak meg, amikor szivárványos padokat rongálnak meg, most van itt az ideje annak is, hogy az Egyesült Államok megünnepelje Önöket és családjaikat azzal, hogy otthont ad a Budapest Pride után tudomásom szerint az egyik legnagyobb LMBT-találkozónak és egyben a legnagyobb LMBT családi összejövetelnek Magyarország történetében

– így köszöntötte David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete az összegyűlteket.