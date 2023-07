Szilágyi Péter kiemelte az újdonságok között, hogy a korábbi 20 év alsó korhatár helyett már 18 éves kortól is lehet jelentkezni. Azok is jelentkezhetnek, akik még nem töltötték be 18. életévüket, de a kiutazás idejére már elérik ezt az életkort – tette hozzá.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy négy területen – cserkésztevékenység, hagyományőrzés, oktató-nevelő munka, valamint közösségi, sport-, média- és kulturális tevékenység ellátása – várják az ösztöndíjra pályázók jelentkezését.

Szilágyi Péter szerint örömre ad okot, hogy Nagy-Britanniában is jelen van a cserkészet. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség és a Nemzetpolitikai Államtitkárság kitűnő kapcsolatot alakított ki az elmúlt években, az államtitkárság támogatja a szövetséget és a külön jogi személyként működő cserkészcsapatokat is – hangsúlyozta.