A fővárosi baloldal megváltozott álláspontjának és magatartásának beszédes bizonyítéka, hogy Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina, Fürjes Balázs, valamint Gyulai Miklós társaságában szerdán találkozhatott Sebastian Coe-val, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökével. Ez a találkozó azért is érdekes, mert Karácsony Gergely az elmúlt hetekben azzal is fenyegetőzött, hogy

a megnyitó napján tüntetést szervez az atlétikai stadion elé, ha a kormány nem fizeti ki az Egészséges Budapest program (EBP) forrásainak fennmaradó részét.

Mint mondta: ott lesz, csak nem bent, hanem kint a stadion előtt. A múlt hónapban még azt hangoztatta, hogy nem vesz részt az atlétikai világbajnokság megnyitóünnepségén. Karácsony arról is beszélt: a vb nyilvánosságát arra fogják felhasználni, hogy elmondják, a kormány nem tartotta be a szavát, a kabinet által ígért forrásoknak csak közel a fele érkezett meg a kerületekhez. Pénteken végül bejelentette: felhagy a zsarolással – foglalja össze a főpolgármester viszonyulását a cikk, amely arra is emlékeztet, hogy a The Economistnak adott interjúban Karácsony Gergely nemcsak a magyar miniszterelnök fizikai adottságain gúnyolódott, de a lap megjegyzése szerint „egy drága atlétikai stadion ellen kampányolt”.