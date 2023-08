Az Erősítő hátterében fellelhetők mind a DatAdat cégcsoport, mind pedig az Oraculum 2020 Kft. tulajdonosi körének szereplői.

Az Erősítő mögött álló egyik kulcsfigura a DatAdat cégcsoportban is jelentős tulajdonrésszel rendelkező Dessewffy Tibor, a Gyurcsány–Bajnai-korszak egyik agytrösztje.

Az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatójaként is tevékenykedő Dessewffy a képviselője ugyanis az Amplify App nevű, Észtországban – a DatAdat OÜ elnevezésű vállalkozással azonos tallinni címre – bejegyzett társaságnak, amely az Erősítőt működteti és az adatkezelését is végzi. Az Amplify App megtalálható a DatAdat Professional Kft.-nek a bejövő és kimenő pénzforgalmat generáló partnerei között is. A Nemzeti Információs Központ jelentése szerint a DatAdat Professional Kft. 34 millió forint értékben bocsátott ki számlát az Amplify Appnak.