Hollik: Karácsony Gergely továbbra is mellébeszél az adománygyűjtő láda ügyében (videó) Karácsony Gergely továbbra is csak mellébeszél az adománygyűjtő láda ügyében – mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön. Hollik István az MTI-hez is eljuttatott, az esztergomi kihelyezett frakcióülésen felvett videónyilatkozatában szóvá tette, hogy az ellenzéki politikus az OTP feljelentésére sem reagált érdemben. Kifejtette: miközben a főpolgármester ragaszkodik a nyilvánvaló hazugságához, hogy mikroadományokból finanszírozta a kampányát, az OTP feljelentésében egészen konkrét állítások szerepelnek. A bank szerint a bankjegyek valójában inkább csomagokban érkezhettek, újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak – közölte Hollik István. Az OTP eszerint arra jutott, hogy a csomag típusú elhelyezés fizikailag kizárja a szóban forgó ládákba történő pénzek belehelyezését – tette hozzá a fideszes politikus. Hollik István úgy fogalmazott: erre mondják, hogy sakk-matt. Maga a bank mondja, hogy Karácsonyék végig hazudtak a pénz valódi eredetéről, szó sincs adománygyűjtő ládáról és mikroadományokról. Kiemelte: a bank álláspontjából egy fontos következtetést is le lehet vonni. Azt eddig is tudni lehetett, hogy a pénzt Karácsony párttársa, Perjés Gábor fizette be az egyesület számlájára, és azt is tudni lehetett, hogy ez nem Perjés Gábor pénze. Most viszont már azt is tudják – folytatta – , hogy nem mikroadomány. Mivel készpénzről van szó, azt valakinek személyesen oda kellett adnia Karácsony Gergelyéknek, más eset egyszerűen nem lehetséges – mutatott rá, hozzátéve: a főpolgármesternek a korábbi állításával ellentétben tudnia kell, hogy honnan származik a pénz. „Úgyhogy kedves főpolgármester úr, a hazugságok és mellébeszélés helyett, legyen kedves, álljon elő a farbával, és mondja el végre, kitől származik a kötegelt euró” – mondta Hollik István.