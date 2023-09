Az eligazításon részt vett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és György István területi közigazgatásért felelős államtitkár is.

A miniszterelnök szerint kormánya már sokszor bebizonyította, hogy nehéz időkben is képes kezelni a kihívásokat, most is mindent megtesznek a családok, a munkahelyek és a gazdaság védelme érdekében.