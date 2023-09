A Pannon RTV arról számolt be, hogy

a bevándorlók visszatértek a déli határ menti településekre, egy részük magánszállásokon és panziókban száll meg, de a határ menti erdőkben és a migránstáborokban is sokan vannak.

Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, néhány nappal ezelőtt Makkhetes lakói (Szabadka városrésze az erdő mellett), a radanováciak és a palicsiak is lövésekről számoltak be, de összetűzésekről a befogadóközpont környékéről is érkeztek bejelentések.