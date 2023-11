– Az emberek mégis az utcákra tódultak, és örömmel vettek részt egy olyan folyamatban, amelyben volt beleszólásuk abba, hogy ki állhasson szemben az állampárt jelöltjeivel – fogalmazott Gelencsér, aki egyben bátorságra is buzdított és azt mondta, nem szabad megijedni ettől a lehetőségtől sem.

A Momentum elnöke csupán azt felejtette el, hogy az előválasztás számukra nem hozott túl nagy sikerült, sőt, még a párt táborából is átszavaztak inkább Márki-Zay Péterre, Fekete-Győr András pedig elbúcsúzott a pártelnöki pozíciójától – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Márki-Zay Péter is előválasztásra buzdítja a baloldali szereplőket Miskolcon, két hete ugyanis felajánlotta, hogy akár segítenek megszervezni is, mert az egykori miniszterelnök-jelölt aggódik a Miskolcon kialakult helyzet miatt: nevezetesen amiatt, mert a baloldal két jelöltet is indít a jövő évi önkormányzati választáson. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és Schmuck Erzsébet, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke, néhány hete közölte, hogy Veres Pál, a jelenlegi polgármester ellenfeleként Hegedűs Andreát indítja a DK és az LMP. A bejelentés nem aratott osztatlan sikert.

