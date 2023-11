A főtanácsadó beszélt arról is, hogy Szerbiában komoly közbiztonsági kockázatot jelentenek az embercsempész-bűnbandák, mivel egyre erőszakosabban lépnek fel egymás ellen a különböző csoportok, ugyanakkor az európai emberekre is komoly veszélyt jelent, hogy nem a nemzetállamok hatóságai döntik el, ki léphet be egy adott ország területére, hanem az embercsempészeken múlik, ki jut át a határon.