Elijus Civilis arról számolt be egy friss lapinterjúban, hogy az amerikai inflációellenes törvény elfogadása új helyzetet teremtett, amely miatt az Európai Unió több tagállama, így Litvánia is hátrányos helyzetbe került, sokat vesztett a versenyképességéből, amit a térségben például Lengyelország és Magyarország is rendkívül határozott beruházásösztönző politikával próbál ellensúlyozni.

Magyarország 300 millió eurónyi támogatással vonzza magához az új befektetéseket, Litvániában még soha nem csináltunk ilyet, mivel a teljes éves támogatási keretünk 48 millió euró”

– fogalmazott.

A vezérigazgató azt is kijelentette, hogy

Magyarország profitál legtöbbet a világon a külföldi működőtőke beáramlásából, ami ott hajtja a legtöbb gazdasági hasznot az ezt mérő indexek alapján.

Aláhúzta: Magyarország nagyon kedvező helyzetben van, EU-tagállam és az is marad, stabil, a földrajzi fekvése is központi, illetve továbbra is olcsón jut kőolajhoz és földgázhoz.

A magyaroknak például soha nem volt gondja az exporttal, a Kínából vagy Oroszországból érkező áruk kizárásával. Az is érdekes, hogy Magyarország milyen ambiciózus a politikájában, és mennyire számolt azzal, hogy jobb mindkét világot lefedni”

– tette hozzá.

A litván állami beruházási ügynökség vezetőjének nyilatkozata kapcsán Paczolay Máté külügyi szóvivő emlékeztetett:

A magyar gazdaság folyamatosan beruházási rekordokat döntött: 2022-ben 6,5 milliárd eurónyi beruházás érkezett a kormány ösztönzőrendszerén keresztül, tavaly pedig több mint 13 milliárd eurónyi beruházás érkezett Magyarországra, amihez 2 milliárd eurónyi készpénztámogatást biztosítottak.

Ezek a beruházások összesen 19 ezer munkahelyet hoztak létre, ami szintén rekordnak számít.

A teljes cikket ITT olvashatja el.