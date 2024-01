Sűrű évre számíthatunk Magyarországon diplomáciai szempontból – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió reggeli műsorában. Jövő héten érkezik a moldáv miniszterelnök, és készül a kormány a soros uniós elnökség betöltésére. A kormányfő kiemelte Robert Fico magyarországi látogatását, mert ez megerősíti a kétoldalú szlovák-magyar kapcsolatokat.

A szlovák kormányfőt negyedszerre választották meg, és 33-szor volt már kétoldalú találkozó

– tette hozzá.

A régi harcosok visszatérése mindig lökést ad a kétoldalú kapcsolatoknak

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint az új román miniszterelnök is jó lehetőséget tartogat az együttműködésre. –

Mára lényegében csak pozitív elemei maradtak a szlovák-magyar kapcsolatoknak

– jegyezte meg a kormányfő. Beszámolt arról is, hogy felállítottak egy munkacsoportot, miként lehet a határ mentén élő magyarok és szlovákok életét tovább javítani.

Orbán Viktor felidézte, hogy hazánkban járt a vietnámi kormányfő is. Az elemzések a leggyorsabban fejlődő tíz ország közé teszik Vietnámot – emlékeztetett.

Ebben nagy gazdasági potenciál van. Most azon dolgozunk, hogy a kereskedést kiegészítsük beruházásokkal. Megállapodtunk több magyar termék könnyebb feltételekkel való szállításáról

– ismertette a miniszterelnök. Jelezte, hogy egy nagyon szívélyes találkozón vannak túl. A béke mellett elkötelezett országok egyike éppen Vietnám, pontosan azt mondják, mint mi, magyarok – tette hozzá a kormányfő.

Nem jöhetnek a migránsok és az LMBTQ-aktivisták

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy EP-választások jönnek június elején az unióban, és számos olyan vezető van, aki túl akar élni. – Amikor nincs választás, akkor lehet mismásolni, ám amikor választás van, szóba kell állni az emberekkel. Az emberek viszont nem értik azt a brüsszeli tolvajnyelvet, amit ott használnak.

„El kell kezdeni egyenesen, az emberek nyelvén beszélni”

– szögezte le a kormányfő. Ursula von der Leyen európai parlamenti felszólalását úgy értékelte, hogy a bizottsági elnök végre kimondta, hogy mi a baja a brüsszeli testületnek a magyarokkal: nem engedjük be a migránsokat az országba és az LMBTQ-aktivistákat az oktatási intézményekbe.

Nincs az a pénz, amiért beengednénk a migránsokat az országba és beengednénk az LMBTQ-propagandistákat az iskolákba

– jelentette ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta:

ezek a kérdések fontosabbak, mint a pénz. Mint mondta, régóta tudott dolog volt, hogy amivel előhozakodtak az uniós pénzek kapcsán, mind sületlenség. A valódi problémák között a migrációt, a gendert és a háborút nevezte meg.

A miniszterelnök felidézte, hogy nyugaton a nemzet jelenségét néhány százévesnek tartják, míg Magyarországon ez már ezer évre nyúlik vissza. A nemzeti konzultáció azt mutatja, hogy az összetartozás érzése most is megvan, ami óriási előny – mutatott rá Orbán Viktor. Szerinte az, hogy több mint másfél millió ember visszaküldte az íveket, nem egyszerűen pozitív visszhangot, hanem akciót váltott ki. Úgy látja, hogy megerősíti a magyarok képességeit, hogy közösen jutottunk túl az elmúlt évek nehézségein. A konzultáció szerinte azt bizonyítja, hogy továbbra is erős ország vagyunk.

Béremelések és 13. havi nyugdíj

Idén a gazdasági növekedést tekintve az élbolyban leszünk Európában. Én is látok erre esélyt. A tanulság az, hogy jó, ha van uniós pénz, de a magyar gazdaság méreteihez képest ez nem egy nagy összeg

– jelentette ki Orbán Viktor. Emlékeztetett: a pénz nem csak jön az EU-ból, hanem be is kell fizetnünk a közös költségvetésbe, így ez az összeg nettóban jóval kevesebb, mint bruttóban. A kormánynak volt egy hatéves tanárbéremelési programja, ez az uniós pénz lehetővé teszi, hogy három év alatt elvégezzék, ezért fontos az uniós pénz – mutatott rá a kormányfő.

A legfontosabb, hogy a gyermekeinkben viszontlássuk ennek pozitív hatását, miközben az egész ország tiszteli a pedagógusait. Ma már egész vonzó pálya lehet tanítani

– mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy látja, a béremeléstől nem kell félni. Az ápolóknál is hirdettek egy hároméves béremelési programot, amit idén le tudnak zárni. A miniszterelnök hozzátette:

amire jobban kell figyelni, az a 13. havi nyugdíj. Minden évben komoly beszélgetést folytatnak erről a pénzügyminiszterrel, hogy van-e rá lehetőség. Az idei évben erre biztosan lesz lehetőség

– szögezte le a kormányfő.