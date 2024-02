Arról is beszélt: az elmúlt hetekben több olyan gesztust tett Svédország Magyarország felé, amelyek értékelhetők, önmagában a miniszterelnök látogatása is ezek közé tartozik. Mint mondta: Svédországban is inkább a baloldali és liberális pártok gyalázták Magyarországot, de az egész svéd politikai elit vagy aktívan, vagy minimum passzívan, de tűrte a sértő és valótlan állítások elhangzását.

A gesztusok reménykeltők, a frakció részéről elhárult minden akadály Svédország NATO-tagságának ratifikációja elől – jelentette ki a képviselőcsoport vezetője.