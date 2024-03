Amint az A4D-nek a Mandiner birtokába került pénzügyi beszámolójából kiderül, a 2022-es esztendőben a szervezet közel 4 milliárd forintos költségvetését kitevő adományok mintegy 90 százaléka egyetlen, magyar állampolgárságú adományozótól származott. Az, hogy az ez illető nem más, mint Soros György, az Action for Democracy több vezetője is elismerte azokon a beszélgetéseken, amelyeket az X-en található, MagaBabe nevű profilon osztottak meg az elmúlt hetekben. Ráadásul az A4D az adományozóinak küldött minapi belső levelezésben azt is feketén-fehéren leírta, hogy az ellenzéki pártokat támogatták a pénzekből.

A cikk folytatása a részletekkel ITT olvasható.