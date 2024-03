Európa-szerte terrorkészültséggel várják a húsvétot, Franciaországban, Ausztriában és Belgiumban is fokozott rendőri jelenlét lesz az utcákon, a speciális egységeket is terepre küldik. Franciaországban a tervek szerint minden templomhoz kivezénylik a rendőrséget, így próbálják megelőzni az esetleges iszlamista terrortámadásokat.

Brüsszelben mintha már elfelejtették volna, hogy az elmúlt 8-10 évben mennyi halállal és súlyos sérüléssel járt a migránsok tömeges és ész nélküli beengedése az EU külső határain. Az új elképzelések szerint márpedig most még könnyebb dolguk is lehet a terroristáknak, hogy az uniós országokba beszivárogjanak. A letartóztatások számát tekintve tavaly is az iszlám terrorizmus maradt a legnagyobb nemzetbiztonsági fenyegetés egész Európában – írja a Magyar Nemzet.

A lap emlékeztet: a veszély nem új keletű, és

a legtöbb európai kormány tisztában van vele, hogy újra felerősödhet az iszlám dzsihadizmus a kontinensen.

Gérald Darmanin francia belügyminiszter korábban nagyobb fokú hírszerzési információcserét kért az amerikai kormánytól. Azóta többször is arra figyelmeztetett, hogy az iszlám terrorfenyegetések újból megjelenhetnek Európában, mielőtt Franciaország idén globális sporteseményeknek ad otthont.