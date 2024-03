Cikkünk frissül

Svédország és Kanada újrakezdi az UNRWA támogatását

Svédország szombaton bejelentette, hogy újrakezdi az ENSZ palesztin menekülteket segélyező szervezete (UNRWA) támogatását, csaknem egy hónappal a segélyek felfüggesztése után. Kanada hasonló döntést hozott.

A gázai humanitárius helyzet elkeserítő, a szükségletek súlyosak

- jelentette ki Johan Forssell svéd fejlesztési miniszter, hozzátéve, hogy az UNRWA nagyobb átláthatóságot és szigorúbb ellenőrzéseket ígért.

Elmondta, hogy Stockholm a 2024-es évre korábban előirányozott, 38 millió dolláros segély felét folyósítja majd a szervezetnek, és további támogatást ígért.

Ahmed Hussen kanadai fejlesztési miniszter azt közölte: Ottawa azért döntött a támogatások újraindítása mellett, hogy azonnali segítséget nyújthasson a szükséget szenvedő palesztinoknak, ám szorosan együttműködik az ENSZ-szel az ügynökségre vonatkozó reformok felügyeletével kapcsolatban.

Míg Izrael súlyos hibának minősítette a két ország döntését, Philippe Lazzarini, az UNRWA főbiztosa "óvatos optimizmusának" adott hangot.

Stockholm és Ottawa azt követően függesztette fel az UNRWA-nak szánt segélyeket, miután izraeli vizsgálatok szerint a szervezet 12 munkatársa közreműködhetett a Gázai övezetet ellenőrző Hamász terrorszervezet Izrael ellen októberben végrehajtott támadásában.

Izrael szerint lángba borítaná a ramadán alatt a régiót a Hamász

A Moszad igazgatója, David Barnea pénteken találkozott a CIA vezetőjével, Bill Burns-szel, hogy a Hamász által fogva tartott emberek kiszabadításáról egyeztessen – írta a The Times of Israel. Az izraeli hírszerzés közleménye arról számolt be, hogy „jelenleg a Hamász úgy akarja megszilárdítani tárgyalási pozícióját, hogy úgy tesz mintha nem lenne érdekelt a megállapodásban”.

Hozzátették, hogy a terrorszervezet a vasárnap kezdődő ramadán idején lángra akarja lobbantani a régiót.

A kémszervezet azt is közölte, hogy „a tárgyalások és a közvetítőkkel való együttműködés folytatódik a megállapodások előmozdítására érdekében”.

