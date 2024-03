Bár több kísérlet volt ennek megtörésére az utóbbi évtizedekben, a visegrádi együttműködés továbbra is él, és a résztvevő országoknak közös érdekük ennek fenntartása a jövőben is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Prágában.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a visegrádi államok (V4) külügyminiszteri találkozóját követő közös sajtóértekezleten azt hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nemzeti érdeke a közép-európai együttműködés megőrzése.

Az utóbbi évtizedekben számos kísérlet volt kívülről ezen együttműködés megtörésére, máig nyomás tapasztalható, de mindettől és attól is függetlenül, hogy mi talán más megközelítést képviselünk abban a kérdésben, hogy miként kellene békét teremteni Ukrajnában, a V4 most is működik, s közös érdek és szándék is ennek a fenntartása

- jelentette ki.

Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy Magyarországnak nemzeti, gazdasági és politikai érdeke a V4-es együttműködés

- tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a négy közép-európai állam együttműködése hatékonynak bizonyult eddig a résztvevők szuverenitásának megóvása szempontjából, az európai uniós föderalista szándékok leküzdésében, és a kooperáció a jövőben is lényeges marad.

Szavai szerint ez az együttműködés a tömeges illegális migrációval szembeni fellépés terén is rendkívül fontos, ugyanis Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia továbbra is ragaszkodik ahhoz a jogához, hogy maga határozza meg, kiket enged be a határain, kikkel kíván együtt élni és kikkel nem.

Kiemelte, hogy a visegrádi országok a nemzeti energiamix összeállításának kérdésében sem hajlandóak feladni a szuverenitásukat, együtt lépnek fel az atomenergiával szembeni negatív diszkrimináció ellen.

Rámutatott, hogy a V4-ek szerint az adópolitikának is nemzeti hatáskörben kell maradnia. Arra is kitért, hogy a résztvevők ezután is ki fognak állni a hazai gazdák érdekei mellett az EU-ban.