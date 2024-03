Király Nóra kedden, az önkormányzat köznevelési bizottságának ülése után újságíróknak azt mondta, érthetetlen számára, hogy a bizottság miért a 2018-as időszakot vizsgálja ebben az ügyben.

„Akkor nem történt semmi olyan jelzés, ami indokolná, hogy ebben az ügyben eddig az időszakig kellene visszamenni” – jelentette ki.

Véleménye szerint ebből is látszik, hogy a XI. kerületi DK-s és momentumos vezetés próbálja az előző, fideszes kerületvezetésre tolni a felelősséget.

Azt mondta, a keddi bizottsági ülésen őt, mint korábbi alpolgármestert, a jelenleg is képviselő Molnár László (Fidesz-KDNP) korábbi alpolgármestert és Hoffmann Tamás volt polgármestert hallgatták meg.

Úgy fogalmazott: „érdemi történés nem volt a bizottsági ülésen”.

Azért ment el a meghallgatásra – mondta Király Nóra –, mert a jelenlegi ügyet szeretnék teljeskörűen kivizsgálni, és nem szeretne gátja lenni az igazság kiderítésének.

Megemlítette, nagyon sok megkeresést kapott szülőktől, korábban az óvodában dolgozó óvónőktől arról, hogy több panasz is érkezett (az óvodában pedagógiai asszisztensként dolgozó) Gy. Péterrel szemben. Király Nóra kitért arra, hogy Gy. Péter édesanyja magas beosztásban dolgozott az önkormányzatnál, és valószínűsíthető, hogy emiatt nem vizsgálták ki a panaszokat.

Azt szeretnék elérni, hogy ebben az ügyben az önkormányzati felelősök is „előkerüljene”

– emelte ki.

Úgy folytatta: kiderítené azt is, hogyan lehetséges, hogy az újbudai önkormányzatnak hatmillió forintos élő szerződése van a szexuális kényszerítés gyanújával letartóztatott férfi cégével. Király Nóra meglátása szerint ezt is szeretné a jelenlegi kerületvezetés eltussolni, illetve kaptak „olyan híreket is, hogy más szerződések és más összefonódások is lehetnek az önkormányzat és Gy. Péter között.”

Azt mondta: ezek kiderítése is lehetne a felállított vizsgálóbizottság feladata.

A XI. kerületi önkormányzat két hete azt közölte: a gazdagréti Szivárvány Óvodában történtek felderítéséért vizsgálóbiztos kinevezéséről döntött a képviselő-testület, az eljárás idejére az óvoda vezetőjét felfüggesztették a munkavégzés alól.

Sajtóinformációk szerint szexuális kényszerítés miatt folyik nyomozás az újbudai óvodában pedagógiai asszisztensként dolgozó férfi ellen.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság március elején házkutatást tartott Újbuda önkormányzatánál, a nyomozás azt hivatott kideríteni, érkeztek-e olyan panaszlevelek, amelyek az óvoda egyik volt alkalmazottjával szemben folyó jelenlegi eljáráshoz köthetők – közölte korábban az önkormányzat.

Az ügy előzményei itt olvashatók: