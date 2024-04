Kellemetlen időzítés

Az, hogy már az Európai Ügyészség is vizsgálja az ügyet, azzal a kockázattal járhat, hogy tovább fogják vizsgálni a Bizottság elnökének szerepét a vakcina ügyben, amelynek becsült értéke meghaladja a 20 milliárd eurót. A lap szerint, mivel az Európai Ügyészség pénzügyi bűncselekmények ügyében nyomoz, lefoglalhat telefonokat és más releváns anyagokat a Bizottság irodáiban vagy más európai országokban, például Ursula von der Leyen szülőhazájában, Németországban.

A fejlemény kényes pillanatban jött Ursula von der Leyen számára, ugyanis a közelmúltban bejelentette be, hogy a második ciklusát is be kívánja tölteni, és indul az Európai Bizottság elnöki székéért.