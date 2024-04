Kocsis Mátét is betámadta Magyar Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva meglepő állításokat tett Kocsis Mátéról, a Fidesz frakcióvezetőjéről – számolt be a Mandiner. Arról beszélt, hogy arra emlékszik, hogy vele és Gulyás Gergellyel ellentétben Kocsis Máté „nagy nehezen tudta csak letenni a vizsgáit, nem is tudom, hogy van-e egyébként szakvizsgája, valószínűleg arra már nem mert elmenni” – nyilatkozta a napokban az adatkezelési botrány kapcsán viszont inkább terelő politikus. A Mandiner a cikk nyomán nyomán kérdéssel fordult Magyar Péterhez, arra volt kíváncsi, hogy milyen minősítéssel és mennyi idő alatt végezte el a jogi egyetemet, valamint be tudja-e mutatni igazolásképpen a diplomáját, és, hogy volt-e arra példa, hogy visszahívták a jogi egyetemre tanítani vagy záróvizsgáztatni? 4.50-ás eredménnyel végeztem 5 év alatt a jogi egyetemet, jeles eredménnyel tettem le a jogi szakvizsgámat. Üdvözlöm a propagandista kollegákat. MP – válaszolta Magyar. Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét is megkeresték az ügyben, akitől megtudtuk: ugyancsak „cum laude” minősítéssel végezte el jogi tanulmányait. A fideszes politikus ugyanakkor később több szemeszteren át tanított is az egyetemen, sőt még vizsgáztatni is visszahívták oda. A Fidesz frakcióvezetője – Magyarral ellentétben – a diplomáját is bemutatta.