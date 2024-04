Halálos áldozatot is követeltek az Egyesült Arab Emírségekre lesújtó heves esők Az országban kedden több mint másfél évnyi eső esett. Az országos meteorológiai központ jelentése szerint összesen 254 milliméternyi csapadék hullott le, ilyen magas mennyiségre az 1949-ben kezdett mérések óta nem volt példa. Bár a heves esők estére mérséklődtek, a közlekedési fennakadások szerdán is folytatódtak. Egy hetvenes éveiben járó helyi férfi életét vesztette amiatt, hogy járművét magával sodorta egy villámáradás az ország északi részén található Rász el-Haima-i Emírségben. Az északi térségben a hömpölygő víztömeg számos üzletben és lakásban is károkat okozott. Autósok araszolnak egy árvízzel elárasztott úton a heves esőzések sújtotta Dubajban 2024. április 16-án

Fotó: Ali Haider / Forrás: MTI/EPA Az Emirates légitársaság a dubaji nemzetközi repülőtérről (DXB) induló járataira felfüggesztette az utasfelvételt szerda éjfélig. A légitársaság fapados leányvállalata, a FlyDubai is zavarokról számolt be. „Kemény munka folyik azért, hogy minél hamarabb helyreállítsuk a működést a nehéz körülmények közepette” – írta az Emirates az X-en közzétett bejegyzésben. Elmondásuk szerint a dubaji átszállásukat megkezdő utasok folytathatják útjukat, de az induló és érkező járatok esetében egyaránt jelentős késésekre kell számítani. A dubaji repülőtér honlapján egyes érkező és induló járatoknál többórás késésekre figyelmeztettek. A világ egyik legforgalmasabb repülőtere, a DXB kedden számos fennakadásról számolt be: az érkező járatokat a vihar miatt más repülőterekre irányították át, számos járatot töröltek vagy jelentős késéssel indítottak, az utasoknak pedig azt tanácsolták, hogy ne induljanak el a repülőtérre, helyette a légitársaságukkal egyeztessenek a járatuk állapotáról. Az emírségekkel szomszédos Ománban az elmúlt három napban már tizenkilencen, köztük iskolás gyerekek haltak meg a heves esőzések miatt kialakult áradások következtében – számolt be róla az ománi állami média. Szerdára további esőzéseket vártak a térségben. Dubajban ugyan kitisztult az ég, de egyes területeken teljesen kiürültek az utak a kormány utasítása következtében: a kabinet két egymást követő napon is otthonmaradásra szólította fel alkalmazottait és az oktatásban részt vevőket. A közösségi felületeken kedden közzétett bejegyzések Dubajban elárasztott utakról és víz alá került járművekről számoltak be. A Dubajon áthaladó tizenkét sávos autóutat részben ellepte a víz, az emberek több órán keresztül kilométeres forgalmi dugókban rekedtek. Az Egyesült Arab Emírségek és Omán mellett Bahreinben, Katarban is heves esőzésekről számoltak be a hatóságok, de főként Szaúd-Arábiában esett jelentős mennyiségű csapadék.