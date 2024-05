A második vitakör kezdetén, amely során a migrációs helyzet kapcsán mondhatták el a pártjuk programját a listavezetők, Huszár Viktor elmondta: Magyarország egy átjáróház kelet és nyugat között, a kérdés az, hogy jól van ez így. A Megoldás Mozgalom politikusa szerint Afrikában kéne pénzzel segíteni, és megakadályozni, hogy a magyarok elhagyják az országot.

– A migráció növekedésének az oka a klímaváltozás, aminek az okozói a globális cégek – fogalmazott Ungár Péter, aki szerint egyébként be kellene fogadni menekülteket.

Az LMP listavezetője szerint nem várhatják el azoktól az emberektől, akiknek rossz a szociális helyzete, hogy fizessenek a nagy cégek helyett. Ezután a hazai akkumulátorgyárak építését támadta.

Dobrev Klára arról beszélt, hogy a kormány kétezer embercsempész bűnözőt engedett ki a börtönökből, majd úgy vélekedett, hogy megfélemlített embereken könnyű uralkodni. Továbbá a szokásos baloldali toposzt elismételve azt mondta, hogy a magyarokon keresik magukat degeszre a keleti cégek és több mint 120 ezer távol-keleti vendégmunkást hoztak be az országba.

Pekárné Farkas Emese azt mondta a bevándorlásról, hogy ez is fontos biztonsági kihívás, de a kivándorlás komolyabb gond. – Véget kell vetni a fiatal-ellenes politikának, ami közös mérgező Gyurcsány-Orbán örökség. Így a 2RK a lakásépítésben látja a jövőt, és a magyar ipar kitörési pontjának az egészség megőrzésében – mondta. Továbbá a politikai kultúra és a demokrácia megújításának fontosságáról is beszélt, jelezve, ahol a fiatalok otthon érzik magukat, ott minden generációnak jó lesz.

Márki-Zay szerint a Fidesz kártevésétől is meg kell védeni az országot. Magyar inflációról, megszüntetett árstopról, pedofilokról beszélt, hozzátéve, az illegális migránsoktól sem védték meg az országot. – Vendégmunkások, akkugyárak letelepedési programok ártanak az országnak, és terroristákat engedett be az Orbán-kormány, és azok sem mentek vissza, akiket nem engedtek be az országba – mondta, jelezve, a Frontex segítségével lehet megvédeni a határokat szerinte, nem az Orbán-kormánnyal. – Keleti bérek helyett nyugati bérek kellenek – tette hozzá.