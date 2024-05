Magyar már az április 19-i orosházi fórumán megemlítette, hogy a kampányában egy olyan szervezettel működhetnek együtt, amely több mint 10 ezer aktivistát képes mozgósítani. – Egy civil szervezet ajánlott nekünk segítséget, akik eddig is már jelen voltak a szavazásokon, és nekik van 11-12 ezer emberük. Emellé kell nekünk még 10 ezret szereznünk – hangoztatta a baloldal új reménysége (55:22-től ebben a videóban – a szerk.).

A számok nem hazudnak

A számokból kiindulva már eddig is valószínűsíteni lehetett, hogy a szervezet azonos a Bajnai Gordon által gründolt 20K22-vel, amely 20 ezer aktivistát toborzott szavazatszámlálónak a 2022-es választásra. Most azonban Magyar Péter szűkebb környezetéből is megerősítést nyert a feltételezés. Amellett, hogy Magyar Discord-csoportjában töben is azt írták, hogy már dolgoztak a 20K22-nek a 22-es választáskor, az egyik hozzászóló a mostani együttműködésről is osztott meg információt – írja a Mandiner.

Valószínűleg a 20k vagy a Számoljunk Együtt szervezetekkel együttműködve lesz. Én 20k-val voltam 2022 választáson. Van felkészítő anyag és ők koordinálják a beosztásokat is

– olvasható a lapunk birtokába került képernyőfotón.