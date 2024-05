A Századvég jogi tanácsadója szerint az esemény kiemelt jelentőségét és a képviselt ügy – a béke melletti állásfoglalás – fontosságát jelzi, hogy

Orbán Viktor is jelen lesz, és délután három órától beszédet mond.

Úgy véli, a miniszterelnök részvétele és beszéde a békemeneten több szempontból is jelentős. Először is azt mutatja, hogy a kormány a béke ügyét stratégiai fontosságúnak tekinti. Továbbá a kormányfő jelenléte a közvetlen politikai kapcsolattartás fontos eszköze is, az emberek személyesen láthatják és hallhatják, ami erősíti a bizalmat és a közvetlen politikai részvétel érzetét.

