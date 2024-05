Szijjártó Péter ezt követően aláhúzta, hogy Magyarország minden olyan kezdeményezést és folyamatot támogat, amely elősegíti a régió békéjét, fejlődését és stabilitását, ezért hazánk bízik a Belgrád-Pristina párbeszéd sikerében is.

Leszögezte, hogy hazánk régóta fizikailag is részt vesz Koszovó stabilitásának biztosításában, ez jelenleg a legnagyobb magyar külföldi katonai szerepvállalás, amelynek keretében 411 fő teljesít szolgálatot ma is, és a NATO koszovói békefenntartó missziójának parancsnokát is Magyarország adta egy darabig.

Emlékeztetett arra, hogy évek óta magyar európai uniós szakértő dolgozik a koszovói kormány mellett, ez a hozzájárulás a jövőben is fennmarad, hiszen az integrációs folyamat meglehetősen bonyolult, ezért szükség van minden segítségre.

Valamint üdvözölte, hogy az EU elfogadta a nyugat-balkáni infrastrukturális és gazdasági fejlesztéseket célzó, hatmilliárd euró értékű program tervét, amelynek végrehajtása a magyar elnökség alatt indulhat meg.

„Az elnökségünk alatt mindent megteszünk annak érdekében, hogy az egész Nyugat-Balkánon, s benne Koszovóban a lehető legjobban sikerüljön felhasználni az európai uniós növekedési terv által biztosított pénzügyi forrásokat” – jelentette ki.