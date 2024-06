A BVOP is segíti a védekezést Körmendnél A büntetés-végrehajtási szervezet is segít az árvízi védekezésben Körmendnél, a Vas vármegyei területi védelmi bizottság kérésére negyven dolgozójuk homokzsákokkal erősíti a gátat – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) az MTI-vel kedden. Makula György ezredes, a kommunikációs főosztály vezetője elmondta: a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, továbbá a Veszprém, a Győr-Moson-Sopron és a Zala vármegyei büntetés-végrehajtási intézet állományába tartozó bv-s dolgozók hétfő óta Körmenden segítik a védekezést. A büntetés-végrehajtás dolgozói a Büdös-ároknál kialakított deponálónál kezdték a munkát: homokzsákokat töltöttek, majd pakoltak teherautókra – tette hozzá. Elmondta azt is, a büntetés-végrehajtás emellett a vármegyei kormányhivatal árvízi védekezésre jelentkező munkatársainak szállításával segít.