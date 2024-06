Kutnyánszky Zsolt: az ország biztonsága érdekében modern nemzeti haderőre van szükség Ahhoz, hogy biztonságban tudjuk szeretteinket és meg tudjuk védeni hazánkat, a NATO-tagság mellett ütőképes, modern nemzeti haderőre van szükség – jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára a területvédelmi tartalékosok toborzását célzó idei kampány keddi nyitórendezvényén, Hatvanban. Kutnyánszky Zsolt kiemelte: a szomszédunkban háború zajlik, ám a kormány mindent megtesz azért, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább és Magyarország kimaradjon belőle. Ezért eddig soha nem látott haderőfejlesztésbe kezdett az utóbbi években, aminek az eredménye ma már megmutatkozik a honvédség eszközeiben, állományában és szervezetében egyaránt – tette hozzá. A területvédelmi tartalékosokat toborzó idei kampány célja minél többekkel megismertetni e tevékenységet és az ebben közreműködők számára kínált lehetőségeket – tájékoztatott. A kampányban kiemelten szólítják meg a vadásztársadalmat, mert „a jó vadász és katona nagyon hasonló, hiszen mindkettőre jellemző a pontosság, a fegyelem és a szabálykövető magatartás” – mondta az államtitkár. Kutnyánszky Zsolt úgy fogalmazott, a vadászok szinte hazatérnek a hadseregbe, ahol a saját vadásztársaságukhoz hasonlóan egy összetartó közösség tagjai lehetnek. Jelezte: fegyverismerettel és a katonaihoz hasonló orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkezve a vadászok számára egyszerűbb a felvétel és az alapkiképzés teljesítése is. Aki vállalja mindezt, az cserébe számos kiemelt juttatásban részesül. Így minden új tartalékos bruttó 150 ezer forint szerződéskötési díjra jogosult, míg a rendelkezésre állás idejére évente bruttó 600 ezer forintot kap. Ezenfelül bruttó 500 ezer forint toborzópénz vagy ajánlási bónusz jár annak, aki közreműködik új tartalékos vagy szerződéses katona toborzásában – sorolta. A fiatalok közül a 18 év feletti, szakképző intézményben tanuló diákok havi 110, míg a felsőoktatási intézmények hallgatói havi 160 ezer forintos ösztöndíjra pályázhatnak – közölte. Aláhúzta: a modulszerű kiképzés könnyen összeegyeztethető a jelentkezők időbeosztásával, munkaidejével, lehetővé teszi a honvédségen belüli továbblépést, továbbá széles körű vásárlói kedvezményrendszerre jogosít. A kiképzés által megszerzett tudás és képesség pedig időtlen érték, mely a civil életben is hasznosítható – jegyezte meg az államtitkár. Kitért arra: a munkáltatók számára a tartalékosok kötelékébe belépő dolgozók kiesett munkaidejének kompenzációját is biztosítja a honvédség. Kutnyánszky Zsolt arról is beszélt: a katona két legfontosabb ismérve a honvédelem és a hazaszeretet. „Legyen túlsúlyban az utóbbi, hiszen békében szeretnénk élni, ám ha baj van, nincs az a modern technika, mely helyettesíteni lenne képes a katonák tudását, bátorságát és helytállását” – mondta.