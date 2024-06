Hornung Ágnes kitért arra is, hogy a családi táborokba, melyeknek hétvégenként Zánka ad helyet, egyházi és szociális területen működő intézményeken, szervezeteken keresztül érkeznek a vendégek. Közöttük egyszülős családok és nagycsaládosok, valamint 1-es típusú diabétesszel élő gyermeket nevelő családok is pihenhetnek – írta, hozzátéve: a családokra a strandoláson kívül egyebek mellett sétahajózás, kézműveskedés, számos sportprogram, családi mozi és koncert is vár.