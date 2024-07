Külön védőőrizet az izraeli sportolóknak A párizsi olimpián résztvevő izraeli delegációt a nap 24 órájában a francia csendőrség különleges alakulata (GIGN) őrzi – írta a Le Monde Gerald Darmanin francia belügyminiszter közlésére hivatkozva. „Elrendeltem, hogy a GIGN a nap 24 órájában legyen szolgálatban az izraeli delegáció – sportolók, játékvezetők, az olimpiai bizottság tagjai – Franciaországba érkezésének első másodpercétől az elutazásig” – idézte a francia lap a belügyi tárca vezetőjének szavait. Darmanin úgy fogalmazott, hogy hasonló védettséget élveznek mindazon küldöttségek, amelyeknek „magas a fenyegetettségi szintjük”. A Le Monde című lap értesülései szerint a GIGN alkalmazottai őrzik majd az ukrán delegációt is. Az olimpia idejére általában is fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe a francia hatóságok, amelyek több mint 45 ezer katonát, rendőrt és magánügynököt állítanak szolgálatba, ezen kívül külföldről, csaknem félszáz országból is érkezik segítség.