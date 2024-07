A Magyar Nemzet arról is cikkez, hogy miközben a háborúpárti Nyugat egyenesen elítélte a békét sürgető látogatást, más politikusok Orbán Viktor oldalára álltak. Az egyeztetéseket Dmitrij Medvegyev is megvédte: Az Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai látogatásának és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozójának az európai kretének körében okozott hisztériája megerősíti azt, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok főnökeinek háborúra van szükségük, nem békére

– írta közösségi oldalára az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. European cretins’ hysteria caused by prime minister Orban’s visit to Moscow and his meeting with President Putin underscores once again that the EU and its US masters need war, not peace — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 5, 2024