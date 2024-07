Legördült a zalaegerszegi gyártósorról a Magyar Honvédség első magyarországi gyártású Lynx KF-41 gyalogsági harcjárműve - jelentette be a honvédelmi miniszter szerdán Zalaegerszegen, a Rheinmetall gyárában tartott rendezvényen.

Az első magyar gyártmányú Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű átadása a Rheinmetall Hungary Zrt. zalaegerszegi gyárában 2024. július 24-én

Fotó: Katona Tibor / Forrás: MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az átadáson közölte: az ukrajnai háború megmutatta, hogy jól működő, az országot minden időben és helyzetben ellátni képes hadiiparra minden országnak szüksége van. A hazai hadiipar újjáépítését célzó erőfeszítések kapcsán elmondta: a szomszédban zajló konfliktus "újra bebizonyította azt is, hogy hadiipart - harckocsigyártó, lőszergyártó kapacitásokat - nem lehet rögtönözni", ehhez hosszú távú fejlesztésre, tervezésre van szükség.

A miniszter kifejtette: az egykor legendás teljesítményekre képes magyar hadiipart újjá kell építeni, fel kell használni mindazt, amiben jók vagyunk, és a szövetségeseinkkel gyümölcsöző partneri kapcsolatokat kell építeni, hogy megszerezzük azt, amiben hiányt szenvedünk. A létrehozott üzemeket be kell illeszteni a nemzetgazdaság szövetébe, a kutatás-fejlesztés eredményeit pedig a civil szféra számára is elérhetővé kell tenni.

Magyarország ennek a programnak az eredményeként "lassan visszatér abba az osztályba, ahova tartozott, a profi ligába". A honi hadiipar már most is komoly, a nemzetközi színtéren is kimagasló teljesítményre képes. Az itt épített Gidránok, a különféle drónok a világ élvonalába tartoznak,a napokban átadják a várpalotai lőszergyárat is - jegyezte meg.

Ezekkel és a jövőben megvalósuló projektekkel "a védelmi ipar elfoglalhatja helyét a magyar gazdaság motorjában" nem egyszerűen csavarként, hanem hengerként

- jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Hozzátette, Magyarország törekvése az, hogy a hadiipar le tudja gyártani a hadsereg minden szükséges felszerelését, ehhez azonban megbízható és kiszámítható partnerekre van szükség. Ezek a partnerek jól értik a nemzetközi hadiipar változásait, a fejlesztések legelső vonalában járnak és képesek a legmagasabb színvonalon szállítani, együtt gondolkodni, együtt dolgozni.