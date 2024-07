Magyarország sokféle módon segíti Ukrajnát, például már 1,3 millió menekültet engedett be, közülük több tízezren Magyarországon is maradtak, ezért több mint ötezer Ukrajnából menekült gyerek jár magyar iskolába vagy óvodába. Ukrajna területén is több mint félmillió családnak nyújt segítséget hazánk, iskolák, kórházak, rendelők felújításával, újjáépítésével