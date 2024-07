„Egyszerűen tényleg nem hiszem, hogy önkormányzati szinten pártpolitikának van helye és van értelme” – idézi a Magyar Nemzet a városvezető 24.hu-nak adott interjúját. A II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely (DK–Momentum–LMP–Párbeszéd–MSZP) azt ecsetelte a hírportálnak, valószínűleg rövidesen kilép az MSZP-ből, más pártba pedig állítása szerint nem lépne be.

A politikus kilépése egy újabb csapást jelenthet a végelgyengülés jeleit mutató szocialista párt számára, ugyanis ezzel jelentősen gyengültek az MSZP pozíciói a fővárosban. Őrsi a szavazatok 69,72 százalékát begyűjtve nyerte meg – idén második alkalommal – a II. kerületi polgármester-választást.

Bár az új rendszer szerint a Fővárosi Közgyűlésbe nem jutott be, hiszen egyáltalán nem is szerepelt a Karácsony Gergely vezette DK–MSZP–Párbeszéd listán, az MSZP-nek még így is fájhat a kiválása.