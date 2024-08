A kezdeti meglepetés után mára az látható, hogy Magyar Péter tavaszi színre lépése miatt inkább pezsgőt bontanak a Karmelitában – mondta Pulai András a Tranzit Fesztiválon a „Tisza vagy Duna? Politikai átrendeződés az EP választások után” elnevezésű politikai vitán. A résztvevők egyetértettek abban, hogy jelenleg is stabil a kormánypárt szavazótábora, a Tisza Párt egyelőre a baloldalt rendezte át, ellenzékváltásról van tehát szó.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy 2018-ban Vona Gábor támogatottsága is 20 százalék körül volt, Magyar Péter most azzal próbálkozik, amellyel elődei – Vona Gábor, Bajnai Gordon, Márki-Zay Péter –, akik végül Gyurcsány Ferenc mellett kötöttek ki az ellenzéki összefogásban. A politológus szerit

ezt Magyar Péter csak abban az esetben tudja elkerülni, ha a 2026-os választásokig megmarad a 30 százalék körüli támogatottsága.

Ezzel a felvetéssel értett egyet Mráz Ágoston Sámuel is. A Nézőpont Intézet igazgatója a választási rendszerre hívta fel a figyelmet, a 2026-os voksolás a 106 egyéni választókörzetben dől el. Úgy látja, amíg a Fideszre szavazók aránya meghaladja a 40 százalékot, addig matematikailag is korlátozott a kormányváltás lehetősége, figyelembe véve a Mi Hazánk 5 százalék feletti támogatottságát is.

A Karmelitában most ünneplik Magyar Péter eljövetelét

– állapította meg Pulai András. A Publicus Intézet stratégiai igazgatója is egyetértett azzal a felvetéssel, hogy a Tisza Párt szavazói között ugyan biztosan vannak korábbi Fidesz szavazók, ám arányuk és számuk nem meghatározó. Az ellenzéki torta újraosztásáról van mindössze szó, mivel júniusban a Tisza szavazóinak 95 százaléka korábban is az ellenzékre szavazott.

Ezt a felvetést Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője azzal egészítette ki, hogy a június 9-ei választásokon a részvételi arányt 50 százalékra becsülték, ennél ugyanakkor magasabb, 55 százalék körüli volt a részvétel, amely mögött Magyar Péter megjelenése állhat. A szakértő szerint Magyar Péter nem teljesen azonosítható Márki-Zay Péterrel, vagy Vona Gáborral.