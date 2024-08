A támadásokkal összefüggésben egy magyar nőt is elfogtak. A szélsőbaloldali Szikra Mozgalom aktivistája, D. Krisztina azonban nem vett részt az embervadászatban, így megszüntették ellene az eljárást.

Előtte azonban házkutatást tartottak nála, az intézkedéskor pedig pedofil tartalmakat találtak. Csaknem háromszáz olyan felvételre bukkantak a nyomozók, amelyeken tizenkét év alatti, köztük két-három éves gyermekek megerőszakolása látható.

A lefoglalt adathordozókon hetvenezer olyan pornográf felvételt is tároltak, amelyeken láthatóan tizennyolc év alattiak szerepelnek. Ezekhez a felvételekhez ugyanakkor D. Krisztinának nem volt köze, azok élettársa laptopján voltak. A férfit be is idézték a rendőrségre, ám még a gyanúsítotti kihallgatása előtt öngyilkos lett.

