Gondos apaként a fiának is útravalót hagyott, melyben tanította az elődök és az utódok együttműködésére, vagyis a család fontosságára.

És pontosan ezek az értékek – az Isten, a haza és a család hármassága – az, ami úgy össze tud tartani bennünket, magyarokat, hogy a viharok idején sem esünk szét. Most is tudjuk azt, hogy „történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk”, hiába szakítottak bennünket háromfelé Mohács után, ötfelé Trianonban, hiába él most is számos testvérünk a csonka ország határain túl.

Minket az sem tör meg, ha van köztünk „ötmillió, akit nem hall a nagyvilág”, mert a Szent István-i kötelékek most is egybefonnak bennünket, és egymást mindig meg fogjuk érteni. Ha egyikünk elesne, a többi fel fogja emelni.

Éppen a fizikai szétszakítottság és a közelben élő rokonnépek hiánya az, amely minden más nemzet fiainál jobban megtaníttatta velünk azt a leckét, amely szerint a világ közepe nem az egónk, hanem a rajtunk túlmutató dolgok, a vallásunk, a nemzetünk és a szeretteink. „Semmi sem emel fel, csakis az alázat; semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség!”

Ha ezeket, Istenünket, családunkat, nemzetünket magunk elé helyezzük, megmaradunk, ha nem, akkor egyenként elveszünk, mert aki egyedül van, az valójában nem szabad – ahogy azt sok ideológia hirdeti –, hanem magányos.

Márpedig Európának ez a sarka nem magányos farkasoknak való terep, itt csak vállt vállnak vetve lehet boldogulni, falkamódra. Soha ne félj, amíg a törzs fia vagy, farkasok foga véd meg!

Szent István sikeresen helyezte el a nyugati kultúra említett alapjait a Kárpát-medencében. Olyannyira, hogy azokon utódai egy végvárat tudtak felépíteni, és ahogy már a XVI. században a mi nemzetünk védte Európát, aztán 1956-ban is mi okoztuk az első repedést a kommunista tömbön, úgy ma is ott forgolódunk a civilizációnkért folytatott öldöklő küzdelem első sorában.