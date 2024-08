Koncz Zsófia megjegyezte, hamarosan kezdődik az iskolai tanév és a kormány az iskolakezdéskor is gondol a családokra, ezért hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások: a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a családi pótlék is augusztusban eljut az érintettekhez. Úgy vélte, nagy segítség a családoknak az ingyenes, illetve a kedvezményes gyermekétkeztetés, valamint az ingyenesen biztosított tankönyvek is.