A németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban csaknem ötven százalékkal nőtt a késes bűncselekmények száma. A fiatal férfiak mind a feltételezett elkövetők, mind az áldozatok között felülreprezentáltak – számolt be róla a Kath.net katolikus hírportál.

A rendőrségi bűnügyi statisztikák szerint 2022-ben 4191 olyan bűncselekmény történt, amelyben kést használtak. 2023-ban ez a szám már 6221 volt.

Minden harmadik gyanúsított 21 év alatti, és csaknem 87 százalékuk férfi, és a gyanúsítottak csaknem fele, 47,4 százaléka nem rendelkezett német útlevéllel.

A V4NA nemzetközi hírügynökség arra is felhívja a figyelmet, hogy az áldozatok között is felülreprezentáltak a fiatal férfiak. A 8036 nyilvántartott áldozat egyharmada 21 év alatti, és több mint háromnegyede (76,5 százalék) férfi. 38,3 százalékuk nem rendelkezett német útlevéllel.

2023-ban Észak-Rajna-Vesztfáliában 198 ember halt meg késeléses támadásokban. Százötvenhat támadást emberölési kísérletnek, 2450-et pedig testi sértésnek minősítettek.

A bűnügyi statisztikák egyébként ezeket a bűncselekményeket „késsel elkövetett áldozati bűncselekmények” néven foglalják össze, de olyan bűncselekmény-kategóriákat foglal össze, mint gyilkosság, emberölés, testi sértés, fenyegetés és ellenállás – mindent, amely során kés is előkerült.

De egész Németországban gombamód megszaporodott a késes támadások száma, amelynek több mint kétharmadát migránsok követik el. Legutóbb Solingen városában történt brutális terrortámadás, legalább három ember meghalt, nyolcan pedig súlyosan megsebesültek. Az észak-rajna-vesztfáliai város főterén rendezett fesztiválon egy férfi késsel látszólag válogatás nélkül az ünneplőkre támadt.

Szemtanúk vallomása alapján az elkövető „arab külsejű volt”.

Wie sollten die Bilder aus Mannheim in Erinnerung rufen, damit man Ansatzweise eine Ahnung davon hat wie der Täter auf 9 Menschen mit einem Messer niedergemetzelt hat. pic.twitter.com/tjfzplwNHa — lalaentsetzt (@lalaensetzt) August 24, 2024

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, nemrég megkéselték Michael Stürzenberger német konzervatív politikust és iszlámellenes aktivistát Mannheimben, Baden-Württemberg tartományban egy nyilvános szereplés közben. A támadó több embert is megsebesített, miközben Allahot dicsőítette – nyakon szúrt egy rendőrt is, aki később belehalt a sérüléseibe.