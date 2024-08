Az Energol Rt. titkosszolgálati kötődését igazolja az a korábbi Magyar Nemzet-információ is, hogy 1995-től az Energolt a katonai elhárítás szoros felügyelete alá vonta, és a cég „üzletpolitikájának” minden mozzanatáról jelenteni kellett a Katonai Biztonsági Hivatal Szovjetunióban végzett mindenható vezetőjének, a 2009-ben elhunyt Stefán Gézának.

Levél az amerikaiaktól

Most folytassuk azzal, amiről februárban kétrészes cikksorozatban írt a Magyar Nemzet, hogy Portiknak az amerikai titkosszolgálathoz és az FBI-hoz is lehetett köze úgy is, hogy nagy valószínűséggel nem szervezték be.

Erről részletek azután derültek ki, hogy 2015 márciusában az FBI jogi attaséja magyar megkeresésre levelet küldött a hazai szerveknek a Portik-témát érintően. Ebben, illetve a későbbi levélváltásokban több, korábban már tudott tény is volt a két ország Portik Tamással kapcsolatos korábbi együttműködéséről, de akadtak olyan információk is, amelyekről a magyar hatóságok egészen addig nem tudtak. Például, hogy az olajügyek idején hat évig körözött, az Egyesült Államokban is tartózkodó Portik összesen háromszor lépte át az amerikai határt: 1992. december 2-án, 1996. január 27-én, illetve 1997. február 27-én. Utóbbi két dátum már ismert volt a magyar szervek előtt, ugyanakkor Portik 1992-es útjáról akkor hallottak először.

Portik Tamás (elöl j2) másodrendű vádlottként a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolása ügyében tartott bírósági tárgyaláson

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

A dátumokon kívül azonban a jogi attasé válaszlevelében az Energol-vezér tartózkodási idejéről, annak tevékenységéről, valamint távozásának időpontjairól semmit nem árult el. Az amerikaiak emellett azt állították, hogy az FBI-nak vagy más amerikai rendvédelmi szervnek az USA területén Portikkal kapcsolatfelvétele nem volt. Azt azonban elismerték, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda munkatársai 2006. november 6. és december 19. között öt alkalommal találkoztak Portikkal. Erről 2011-ben egy rendőrségi tanúkihallgatáson egyébként maga Portik Tamás is beszélt. Ő azt állította, hogy Bécsben az FBI konkrétan 2006-ban megzsarolta, ha nem mondja el őszintén a magyar alvilág, a rendőrök és a politikusok összefonódását, akkor neki és családjának megtagadják a beutazási lehetőséget az USA-ba. Ezek után állítása szerint kénytelen volt részletes vallomást tenni.