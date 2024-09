Vitézy Dávid lehetséges pozícióhoz jutásáról már korábban is keringtek információk a médiában. Augusztus közepén a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a Tisza Párt vezetője Vitézy Dávidot is bevonná a baloldali együttműködésbe, és ha másképp nem megy, főpolgármester-helyettesi címmel kínálná meg az általa is a Fidesz hekkjének nevezett volt közlekedési államtitkárt.