A mércések beszámolójából érdemes kiemelni a Hivos Foundation-től kapott támogatást, amelyet kifejezetten az egyesületre írtak ki. A program címe szenzációs: „Stabilize Mérce after attacks, before election year GO OPEN 00.0105/578”. Az egyesület 2023-as beszámolója szerint a pénzeket kifejezetten a közelgő 2024-es választási évre hivatkozva kapták. A Hivos finanszírozói között az EU, az Egyesült Államok és Hollandia is szerepel.

A holland kormány mindemellett külön is juttatott több, mint 6 millió forintot a szélsőbalos portálnak, amely Brüsszeltől egy másik csatornán közel 4 millió forintot, a Soros-egyetemtől pedig 5 ezer dollárt szerzett többéves időszakokra.

