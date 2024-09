„Eseménydús politikai évadra számíthatunk, mely már a kezdetén is sok izgalommal szolgál” – írta a Magyar Nemzetnek készített elemzésében a Nézőpont Intézet, amely szeptember 9. és 11. között, még az árvízhelyzet előtt készített közvélemény-kutatást a pártok támogatottságáról.

Elemzésében az intézet kiemelte, hogy

a Fidesz megőrizte a támogatottságát.

A kormánypártoknak 45 százalékos támogatottsága van azok köré­ben, akik részt vennének egy most vasárnapi országgyűlési választáson, ami változatlan bázist jelent a júniusi európai parlamenti választáson elért eredményéhez képest. A teljes felnőtt népességben sincs változás: januárban és most is több mint minden harmadik (34 százalék) felnőtt mondta magát a kormánypárt szimpatizánsának.

A »kiábrándult fideszesek« mítosza tehát valótlan a kutatási adatok szerint

– mutatott rá a Nézőpont Intézet.

Az elemzőcég szerint Magyar Péter pártja „kannibalizálja” az ellenzéki pártok szavazóit A Tisza Párt ugyan öt százalékponttal tudta növelni népszerűségét az EP-választás óta, de az aktív választók körében mért 35 százalékos eredménye jelentősen elmarad a kormánypártok támogatottságától.