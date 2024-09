Orbán Balázs Magyar Péternek: angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni a vita alól „Hónapok óta nyomasztja Magyarország politika iránt érdeklődő közvéleményét azzal, hogy Önnel senki nem vitázik, és nem hívják a köztelevízióba. Ezek után pedig, amikor teret és felületet kapna, angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni a vita alól. Sebaj, én megvárom. Kíváncsi vagyok, hogy a következő alkalommal mi lesz a kifogás. Kifogások gyártásában, vádaskodásban ugyanis Ön eddig is világklasszis teljesítményt nyújtott” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs Magyar Péternek címezve. A miniszterelnök politikai igazgatója arra kérte a Tisza Párt elnökét, hogy az árvíz elleni védekezés ügyében hagyja abba a hazudozást. „Az állami szervek és a kormány teszi a dolgát, Magyarország ezt is meg fogja csinálni, mint ahogy megtette 2013-ban is – amikor egyébként Ön nem Magyarországon élt. Politizálásnak pedig a mi meglátásunk szerint nincs helye a gátakon” – írta.