Deutsch Tamás közölte, hogy az Európai Parlament (EP) jövő heti strasbourgi ülésén világossá válhat:

a magyar kormány, a magyar kormányfő elképzelései végre olyan soros elnöki programot jelentenek, amely néven nevezi az Európai Unió (EU) és a tagországok tényleges problémáit, azokat nem kívánja eltagadni, és a problémákra kézzel fogható, a megoldás esélyét magában hordozó javaslatokat tartalmaz.

Az európai parlamenti képviselő azt mondta, a soros magyar elnökség kitüntetett elképzelései közé tartozik a "romokban heverő európai gazdaság" versenyképességének javítása.

Nem azon az úton jár a magyar kormány és kormányfő, hogy eltagadná az európai gazdaság versenyképességének súlyos problémáját, és azt mondaná, mindent ugyanúgy kell csinálni, mint eddig, aztán semmi nem változik, és egyre inkább leszakad az európai gazdaság, hanem a program érdemi változást, egy új európai versenyképességi megállapodást sürget - fejtette ki.

Deutsch Tamás kitért rá, hogy a magyar soros elnökség kiemelt témája az illegális migráció megfékezése is.

Brüsszellel szemben, amelyik az EU felé áramló illegális migráció kezelését tartja fontosnak, és egy ilyen, az illegális migrációnak inkább lendületet adó jogszabályt erőltetett át a migrációs paktumban, a magyar soros elnökség olyan javaslatokat szeretne megtárgyaltatni, amelyik végre megálljt parancsol az illegális migrációnak

- fejtette ki.

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy ebben a kérdésben láthatóan eltér a magyarországi ellenzék és a Fidesz-KDNP álláspontja, hiszen az elmúlt napokban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke világossá tette, ő a brüsszeli migrációs szabályok magyarországi alkalmazását szorgalmazza.

Ha ez így történt volna, ha eddig ezeket a brüsszeli migrációs szabályokat alkalmaztuk volna, és nem megvédtük volna, ha kell Brüsszellel szembeszállva a magyar határokat, akkor már Magyarország is bevándorlóországgá vált volna

- hangoztatta Deutsch Tamás.

Az európai parlamenti képviselő szólt arról is, hogy Európa komoly demográfiai problémákkal küzd, a soros magyar elnökség programja e problémákra is koncentrál, ez is fontos részét képezi a magyar miniszterelnök szerdai európai parlamenti expozéjának.