Kiemelte, hogy tavaly minden idők második legmagasabb kereskedelmi forgalmát regisztrálták, miután annak értéke az elmúlt tíz évben két és félszeresére nőtt.

Üdvözölte, hogy az OTP Moldovában is a piacvezetők közé tartozik, a magyar pénzintézet már csaknem ezer embert foglalkoztat és ötvennégy fiókot működtet az országban, az év végéig pedig harmincmillió eurót fektet be a szolgáltatásai fejlesztésébe. Emellett kifejtette, hogy döntően a Wizz Air biztosítja Moldova légi összeköttetését a világgal. Valamint arra is kitért, hogy évente negyven moldovai hallgató tanulhat ösztöndíjjal hazánk egyetemein.